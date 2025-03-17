Maliyet krizi: Alman sanayi şirketleri, üretimlerini yurt dışına kaydırıyor

Jeopolitik riskler ve küresel ekonomide yavaşlama şirketlerin yurt dışına yatırımını yavaşlatırken, Alman sanayi şirketlerinin maliyet nedeniyle üretimlerini giderek yurt dışına taşıdığı bildirildi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 1700 Alman sanayi şirketiyle yabancı yatırımlarına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 40'I ÜLKE DIŞINA YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

Buna göre, Alman şirketlerinin yüzde 40’ı Almanya dışında yatırım yapmak istediğini belirtti. Geçen yıl bu oran yüzde 42 düzeyindeydi.

Alman şirketlerin yüzde 35'i yurt dışına yatırım yapma nedeni olarak maliyetlerin düşürülmesini gösterdi. Bu oran 2008 finansal krizinden beri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesi, Alman şirketlerinin yatırımlar için en önemli bölge olmaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yatırım yapmak isteyen şirketlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 48'e yükseldi.

DIHK raporunda, şunlar kaydedildi:

“Yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin yanı sıra olumsuz ekonomik politika koşulları, Almanya'nın iş yapma yeri olarak cazibesini azaltmaktadır. Jeopolitik gerilimler ve zayıf ekonomi şirketler üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.”

"ALMANYA GERİDE KALMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer şirketler, yüksek enerji maliyetleri, felç edici bürokrasi ve artan vergi yükü onları burada boğduğu için giderek daha fazla yurt dışına taşınıyorsa, bu tehlikeli bir sinyal gönderir" ifadelerini kullandı.

Treier, Almanya’nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, giderek daha fazla Alman şirketin üretimini ve istihdamını yurt dışına taşımak zorunda kaldığını ve bunun ülke ekonomi politikası için bir uyarı olması gerektiğini ifade etti.

Volker Treier, "Eğer şirketler geleceklerini giderek daha fazla Almanya dışında görüyorsa, söz konusu olan sadece bireysel yatırımlar değildir. Söz konusu olan ülkemizin refahı ve ekonomik istikrarıdır. Politikacılar şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmeli. Daha düşük enerji fiyatları, vergi indirimi, bürokrasinin azaltılması ve kalifiye işçiler için daha iyi koşullar sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.