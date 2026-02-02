"Maliyet ve vergi güncellemesi": Sigaraya büyük zam kapıda!

Sigaraya şubat ayı itibarıyla 5 ile 10 lira arasında "geçiş zammı" beklendiği duyuruldu.

Enflasyonun yüksekliği, döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor. Sigara ise yüksek vergi oranıyla dikkat çeken ürülerden biri.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sigaraya zam beklendiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımına göre, "maliyet ve vergi güncellemeleri" nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında bir "geçiş zammı" öngörülüyor.

SİGARA YASAKLARI

Türkiye’de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı 19 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklanmış; 2009 Temmuz ayında bu yasa tam olarak yürürlüğe girmişti. Daha sonra 2013’te taşıtlar içinde sigara tüketimi yasaklanmış, 2019’da ise tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçilmiş, 2020 itibarıyla yalnızca bu standart paketler satılmaya başlanmıştı.

İktidar, bir süredir sigara kullanımına ilişkin düzenlemeler üzerrinde çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, şu an taslak halinde olan çalışmayla hali hazırda var olan yasaklara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. AVM girişleri, plajlar, parklar ve kış bahçeleri de yasaklı bölge listesine eklenecek.