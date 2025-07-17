Maliyet verisi açıklanmıyor: "USK, üreticinin mağduriyetini perdeliyor"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) iki aydır çiğ süt üretim maliyetini açıklamaması üzerine süt üreticisinin kaderine terk edildiğini belirterek, "Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt referans alım fiyatı 17,15 TL ama Tokat ve birçok ilde üretici sütünü 13 liraya satıyor. Bu açık bir sömürüdür. Ulusal Süt Konseyi ise üreticinin bu mağduriyetini görünmez kılmak için iki aydır maliyet verilerini açıklamıyor" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nisan ayında 15,60 TL olarak açıklanan çiğ süt üretim maliyetinin o günden bugüne arttığını ancak Mayıs ve Haziran aylarına ait verilerin hala kamuoyuna duyurulmadığını hatırlattı. Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Üretim maliyetleri artarken, üretici sütünü bırakın referans fiyatla satmayı, Tokat gibi birçok ilimizde litresini 12-13 TL’ye vermek zorunda kalıyor. Zarar ediyor, iflasın eşiğine geliyor. Ama Ulusal Süt Konseyi maliyeti açıklamıyor. Neden? Bu suskunluk, üreticinin alın terine ihanettir" ifadesini kullandı.

"GERÇEKLERİ SAKLAYARAK TARIM POLİTİKASI YÜRÜTÜLEMEZ"

USK’nın her ayın ilk haftasında çiğ süt üretim maliyetini açıklama gibi bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Şeffaflık yoksa, güven de yoktur, Ulusal Süt Konseyi'nin görevi üreticiyi korumaktır, alıcının çıkarını kollamak değil. Gerçekleri saklayarak, çiftçinin zararını gizleyerek tarım politikası yürütülemez. Bugün açıklanmayan her veri, yarın kapanan bir ahır, kesime gönderilen bir inek, boşalan bir köy demektir.

Çiğ süt yem paritesi, 2025 Nisan ayında 1,28’dir. Üreticinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 16 protein süt yemi 2024 yılında 400 lira iken, 2025 yılında 600 liraya yükselmiştir. 19 protein süt yemi 2024'te 550 lira civarındayken, 2025'te 720, 740 lira aralığına çıkmıştır. Mazot fiyatı Nisan ayında ortalama 46 TL iken bugün 55 TL’yi geçmiştir. Zirai don felaketiyle beli bükülen çiftçinin, üreticinin borçları dahi ertelenmemişken Ulusal Süt Konseyinin iki aydır çiğ süt maliyetlerini açıklamaması kabul edilemez.

"ARADAKİ FARKI KİM KAZANIYOR?"

Hayvancılığın bel kemiği olan süt üreticisini yalnız bırakmayın. Bugün üretici para kazanamıyor, tüketici pahalıya süt içiyor. Aradaki farkı kim kazanıyor? Bu sorunun cevabını vermek de, üreticiyi desteklemek de hükümetin görevidir. Ulusal Süt Konseyi üzerindeki siyasi baskı son bulmalı, çiğ süt üretim maliyetleri derhal açıklanmalı ve referans fiyatlar buna göre güncellenmelidir. Süt üreticisi bu ülkenin alın teridir, yok sayılmasına asla izin vermeyeceğiz."