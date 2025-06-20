Maliyeti 19 kat arttı: Ankara-İzmir YHT projesi hala bitirilemedi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin 13 yılda sadece yüzde 53’ünün tamamlanabilmiş olmasına tepki gösterdi. Ösen, “1080 günde bitireceklerdi aradan 4 bin 700 gün geçti daha yarısının yapımı bitti” dedi.

İzmir Milletvekili Ösen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi vererek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ilerleme seviyesini sordu.

Aldıkları yanıt karşısında bir kez daha şoke olduklarını kaydeden Ösen, "13 yılda projenin sadece yüzde 53’ü bitirilmiş. Bu proje 2027’de nasıl tamamlanıp, teslim edilecek?" diye sordu.

Ösen, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

"Türkiye’nin başkenti ile 3’üncü en büyük ili olan İzmir arasında halen hızlı tren bulunmaması kabul edilebilir değildir. Bakan Uraloğlu’na nisan ayında verdiğimiz önerge süresi geçtikten sonra cevaplandı ancak tüm sorularımızın cevabını yine alamadık. Biz 'Projenin tüm ihale aşamaları tamamlanmış mıdır? Tamamlandı ise hangi firmalara ne kadar bedelle ihale edilmiştir?' diye sorduk. Bu sorumuza bir yanıt alamadık. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Treni de vatandaşların vergileri ile yapılıyor. Hangi şirkete ne kadar bedelle ihale edildi? Bakanlık bunun cevabını verebilmelidir. Aradan geçen 13 yılda yapım maliyeti 19 kat artarak 83,5 milyar TL oldu. Bunlar hep vatandaşın cebinden gidiyor.

BÜTÇEDE KARADELİK

Projenin akıbetini ve vatandaşa olan mali yükünü anlamak için son 5 yıla bakılması yeterli oluyor. Maliyet sürekli artarken yapım sürekli erteleniyor. AKP, İzmirliye verdiği sözü yine tutmuyor.

• 2021: 18,1 milyar TL

• 2022: 24,9 milyar TL

• 2023: 62,1 milyar TL

• 2024: 64,4 milyar TL

• 2025: 83.5 milyar TL

2027’DE BİTECEKTİ 2028’E ERTELENDİ

Bakan Uraloğlu’na Ankara-İzmir YHT projesinin kesin bitiş tarihini sorduğumuzda ise '2028 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır' yanıtını aldık. 2027’de bitecek denilen proje şimdiden 2028’e ertelendi bile. Hızlı Tren projesini 13 yıldır bitiremiyor ama anlaşılan AKP iktidarı önümüzdeki seçimi de vaatle bitirecek."