Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Başakşehir'deki Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktıhttps://t.co/IES1MD3SDq pic.twitter.com/F2o2KrbikE— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 24, 2025
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