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Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Başakşehir'deki Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 24.06.2025 15:45
  • Giriş: 24.06.2025 15:45
  • Güncelleme: 24.06.2025 16:00
Kaynak: İHA
Mall Of İstanbul alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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