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Mall Of İstanbul alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü

Başakşehir'deki Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Güncel
  • 24.06.2025 15:45
  • Giriş: 24.06.2025 15:45
  • Güncelleme: 24.06.2025 16:25
Kaynak: İHA-AA
Mall Of İstanbul alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü
Fotoğraf: İHA

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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