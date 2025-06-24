Mall Of İstanbul alışveriş merkezindeki yangın söndürüldü
Başakşehir'deki Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.
Kaynak: İHA-AA
Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mall Of İstanbul alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde yangın çıktıhttps://t.co/IES1MD3SDq pic.twitter.com/F2o2KrbikE— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 24, 2025