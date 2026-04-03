Mallorca - Real Madrid maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid İspanya La Liga'da kritik Mallorca deplasmanına konuk oluyor. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Tüm yanıtlar haberimizde.
İspanya LaLiga’da futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmalardan biri için yayın bilgileri belli oldu. Mallorca - Real Madrid maçı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, LaLiga’nın 30. hafta mücadelesi olarak ekranlara gelecek.
MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Mallorca - Real Madrid maçı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. İspanya LaLiga 30. hafta kapsamında oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Mallorca - Real Madrid maçı, saat 17:15’te başlayacak. Karşılaşma, Cumartesi günü günün öne çıkan LaLiga mücadelelerinden biri olacak.
MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Mallorca - Real Madrid maçı, S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
|Karşılaşma
|Tarih
|Saat
|Organizasyon
|Kanal
|Yayın Durumu
|Mallorca - Real Madrid
|4 Nisan 2026 Cumartesi
|17:15
|İspanya LaLiga 30. Hafta
|S Sport 1
|Canlı ve şifresiz
REAL MADRİD KAÇINCI SIRADA?
İspanya La Liga'da Real Madrid, 69 puanla lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alıyor.