Mallorca - Real Madrid maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya LaLiga’da futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmalardan biri için yayın bilgileri belli oldu. Mallorca - Real Madrid maçı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, LaLiga’nın 30. hafta mücadelesi olarak ekranlara gelecek.

MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca - Real Madrid maçı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü oynanacak. İspanya LaLiga 30. hafta kapsamında oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Mallorca - Real Madrid maçı, saat 17:15’te başlayacak. Karşılaşma, Cumartesi günü günün öne çıkan LaLiga mücadelelerinden biri olacak.

MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca - Real Madrid maçı, S Sport 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı S Sport 1 üzerinden izleyebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MALLORCA - REAL MADRİD MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma Tarih Saat Organizasyon Kanal Yayın Durumu Mallorca - Real Madrid 4 Nisan 2026 Cumartesi 17:15 İspanya LaLiga 30. Hafta S Sport 1 Canlı ve şifresiz

REAL MADRİD KAÇINCI SIRADA?

İspanya La Liga'da Real Madrid, 69 puanla lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alıyor.