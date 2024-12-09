Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı müsabakasında Malmö ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Malmö ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın bu sezonki altıncı Avrupa maçı olacak olan Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 12 Aralık Perşembe TSİ ile 20:45'te oynanmaya başlanacak.

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İsveç'te oynanacak Malmö-Galatasaray maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Malmö maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 6. haftayı geride bırakacak olan Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray

GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 5 haftada 11 puan topladı. Avrupa Ligi'nde serisini namağlup sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet iki beraberlikte topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı

Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

GALATASARAY'IN BUGÜNE KADARKİ AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 322 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 86 beraberlik ve 121 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Avrupa sahnesinde rakip ağlara 442 gol bırakırken, kalesinde 485 gol gördü. Özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde “Kupa 2” olarak bilinen organizasyonda 98 maça çıkan takım, bu maçların 40’ını kazanırken, 32'sinde beraberlik ve 26'sında mağlubiyetle ayrıldı.