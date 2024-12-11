Malmö-Galatasaray maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İsveç temsilcisi Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, iki takım arasında çok ciddi güç farkı olduğunu belirterek "Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor." dedi.

İsveçli teknik adam, yarın TSİ: 20.45'te başlayacak müsabakanın yapılacağı Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Colin Rösler'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenildiklerinin hatırlatılması üzerine Rydström, "Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre daha güçlü görüyoruz. Daha ofansif bir takım. Beşiktaş'ta bunu göremedik. Beşiktaş o zamanlar daha zor bir süreçten geçiyordu. Galatasaray'ı daha sakin buluyoruz" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde henüz 3 puan alan mavi-beyazlı takımın teknik direktörü, "Yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir lig geçirdik. Daha çok puanımız olabilirdi. Beşiktaş ile yaptığımız maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Taraftarımız bizi Galatasaray gibi takımlarla kıyaslıyor. Güçlü rakiplere rağmen iyi maçlar çıkardık. Yarın en zor maçlardan biri olacak. Galatasaray, hücum oyununu çok iyi uyguluyor. Maçı kazanmak için sadece defans yapmak yetmeyecektir. Galatasaray'ın bizi yavaşlatmasına izin vermemeliyiz. Kalecimize yardımcı olabilir, kalemizi koruyabiliriz. Ancak 11 futbolcuyu sadece kaleyi korumak için kullanmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Rydström, "Üç kişinin olmaması bir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray hala çok güçlü bir takım. Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz. Kazanmamız için büyük bir şey olması gerekiyor. Rangers, Olympiakos veya Beşiktaş'a karşı kazanmak gibi bir şey değil. Yarınki maçtan galip ayrılmamız için her şeyin iyi ve yolunda gitmesi gerek." şeklinde görüş belirtti.