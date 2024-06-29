Malta bayraklı 265 metrelik kruvaziyer "Marella Discovery" Bodrum Limanı'na demirledi

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer ilçeye ulaştı.

Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1806 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek.