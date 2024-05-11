Malta'da yolsuzluk skandalı: Başbakan Yardımcısı Fearne istifa etti

Malta kamuoyunda bir süredir gündemde olan üç hastanenin 2015 yılındaki özelleştirme sürecine dair yolsuzluk skandalında adı geçen Başbakan Yardımcısı Chris Fearne kabinedeki görevlerinden istifa etti.

Malta Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları-Eşitlik-Reformlar ve Sosyal Diyalog Bakanı Chris Fearne, bazı devlet hastanelerinin tartışmalara konu olan özelleştirilme süreciyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından kabindeki görevlerinden istifa etti.

Malta kamuoyunda bir süredir gündemde olan üç hastanenin 2015 yılındaki özelleştirme sürecine dair yolsuzluk skandalı nedeniyle Robert Abela liderliğindeki İşçi Partisi kabinesi skandallar karşı karşıya.

Başbakan Yardımcısı Fearne, 2015 yılında yine İşçi Partisi iktidarında Sağlık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde üç devlet hastanesinin özelleştirilmesiyle alakalı süreçte yolsuzluğa karıştığı suçlaması yöneltildiği için dün Başbakan Robert Abela'ya istifa mektubunu gönderdi.

"ULUSAL ÇIKARLAR ADINA"

Mektubu sosyal medyadaki hesaplarından paylaşan Fearne, "haksızca suçlandığını" ve "masum olduğu"nu savunarak, ulusal çıkarlar adına istifa ettiğini belirtti.

Fearne ayrıca, Başbakan Abela'dan Avrupa Komisyonunun bir sonraki Maltalı üyesi olarak kendisini önerme planından vazgeçmesini istedi.

Fearne, ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaların neye dayandığını bilmediğini de kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Fearne'nin istifa mektubuna, kendisi de bir mektupla yanıt veren Başbakan Abela, Fearne'den bu kararını gözden geçirmesini talep etti.

Fearne ise Abela’ya desteği için teşekkür ederek, istifa kararına sadık kalacağını bildirdi.