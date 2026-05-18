Malta, vatandaşlarına ücretsiz ChatGPT Plus erişimi sağlayacak

OpenAI, ilk kez ulusal bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Buna göre ücretli ChatGPT sürümü, Malta vatandaşlarına ve ikamet edenlere ücretsiz sunulacak.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre OpenAI ile Malta hükümeti 16 Mayıs Cumartesi günü her yurttaşa bir yıllığına ChatGPT Plus erişimi sağlayacak anlaşma imzalandı.

Malta’nın çevrimiçi kimlik sistemine kayıtlı yurttaşlar ve ülkede ikamet edenler, Malta Üniversitesi tarafından geliştirilen ve “Herkes için Yapay Zekâ" adını taşıyan ücretsiz çevrim içi kursu tamamladıktan sonra başvurabilecek.

Malta Dijital İnovasyon Otoritesi’ne göre, kurs insanların yapay zekânın ne olduğunu, neleri yapabildiğini ve yapamadığını, evde ve işte nasıl sorumlu biçimde kullanılabileceğini kavramalarına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Açıklamaya göre programın ilk aşaması mayıs ayında başlayacak.

Ücretsiz aboneliklere erişimi Malta Dijital İnovasyon Otoritesi yönetecek. Kurum, daha fazla kişi kursu tamamladıkça programın genişleyeceğini belirtti.

Ülkenin ekonomi, işletme ve stratejik projelerden sorumlu bakanı Silvio Schembri, “Bu eğitimi bugün erişilebilen en ileri dijital araçlara ücretsiz erişimle birleştirerek, birçok kişi için yabancı bir kavramı ailelerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için somut bir desteğe dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Açıklamada, bu ortaklığın türünün ilk örneği olduğu vurgulandı.

OpenAI’nin “yerel öncelikler etrafında” kurgulanan girişimi OpenAI for Countries’in başkanı George Osborne, “Malta, ülkelerin yurttaşlarını yapay zekanın dönüştürücü potansiyelinden yararlanabilecek hale nasıl getirebileceğini göstererek öncülük ediyor” dedi.

ANTHROPİC İZLANDA’DAKİ ÖĞRETMENLERE CLAUDE SAĞLAMIŞTI

Bu ortaklık, hükümetler arasında insanların yapay zekâ kullanma konusunda güven kazanmasına ve onu günlük işlerine uyarlamasına yardımcı olacak pratik yollar arama yönündeki büyüyen eğilimin bir parçası.

Geçen yıl Anthropic, İzlanda’daki tüm öğretmenlere Claude’a erişim sağlayarak, onların ders planlaması, sınıf materyalleri ve idari işler konusunda yapay zekâ asistanından yararlanmasına olanak tanıyan bir proje açıkladı.

Eylül 2025’te OpenAI, teknolojisini ülke genelindeki ortaöğretim okulları ve start-up’lara taşımak üzere Yunanistan hükümetiyle bir ortaklık duyurdu.

Şubat 2025’te ise İngiltere hükümeti, insanların çevrimiçi devlet bilgi ve hizmetlerine erişme ve bunlarla etkileşim kurma biçimini iyileştirmek için Anthropic ile bir mutabakat zaptı imzaladı.