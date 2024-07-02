Maltepe Belediye Meclisi'nde 'Gezi' tartışması: AKP grubu salonu terk etti

Maltepe Belediyesi meclis toplantısında "Gezi Parkı Direnişi" tartışması yaşandı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Gezi direnişini biz anmaya devam edeceğiz. Gezi bir kalkışma değil. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir" derken Köymen’i ‘devlete meydan okumakla’ suçlayan AKP’li Kamil Karabak’ın talimatıyla AKP Grubu toplantıyı terk etti.

Maltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Gezi Parkı Direnişi ile ilgili yaşanan tartışma sonrası AKP Grubu salonu terk etti.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Köymen, toplantıda yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2013'te başlayan Gezi Parkı Direnişi'ne ilişkin, "Gezi direnişini biz anmaya devam edeceğiz. Gezi bir kalkışma değil. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir" ifadesini kullandı.

AKP Maltepe Grup Başkanvekili Kamil Karabak ise Köymen'in açıklamalarına tepki göstererek, Köymen'i "devlete meydan okumakla" suçladı

AKP'Lİ KARABAK: GEZİ BİR KALKIŞMADIR

Karabak, "İki aydır burada küçük küçük böyle dokunuşlar yapıyorsunuz. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Burası devlete meydan okuma yeri değil. Burası millete hizmet etme yeridir, orada ne yazıyor? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' gündemimize bakalım, işimize bakalım" diye konuştu.

Karabak, sözlerine şöyle devam etti:

"O zaman 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisinin önceki genel başkanı tankların önünden tıpış tıpış yürüdüğü, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi seyrettiği zaman buna ne açıklama yapacaksınız? Biz Gezi olaylarında da 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da hep beraber millet olarak kenetlendik. CHP'lisiyle, AK Parti'lisiyle, MHP'lisiyle ülkemize sahip çıktık. Gezi bir kalkışmadır."

Karabak, şöyle devam etti: "Sayın Başkan Maltepe Belediyesinin başkanıdır. Maltepe'nin belediye başkanıdır meclisin başkanıdır değil mi? Burada gruplar siyaset yapar. Benim söylediğim bu. AK Parti olarak salonu terk ediyoruz" diye konuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından AKP Grubu üyeleri toplantıyı terk etti.