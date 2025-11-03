Maltepe Belediye Meclisi’nde kadına yönelik şiddete karşı ortak irade çağrısı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantılarının ilkini yöneten Birinci Grup Başkan Vekili Nimet Karabulut, “Kadın cinayetleri politiktir ve bununla mücadelede ancak politik eksende olabilir. Özellikle cezasızlık politikalarına ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı ortak bir siyasi irade koymalıyız. 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır” diye konuştu.

Maltepe Belediye Meclisi’nin kasım ayındaki meclis toplantılarının ilki, Birinci Grup Başkan Vekili Karabulut başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmesinin 87’nci yılı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır”

Karabulut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yaptığı konuşmada, “Cezasızlık politikası kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik her türlü şiddetin faillerine cesaret veriyor. Kadın cinayetleri politiktir ve bununla mücadelede ancak politik eksende olabilir. Özellikle cezasızlık politikalarına ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı ortak bir siyasi irade koymalıyız. 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tıp Merkezi’nin teknik donanımı yenilendi

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’ndeki yenilemeye de dikkati çeken Karabulut, “Bazı hastalıkların iyileşmesinde dayanışma, anlayış ve farkındalık çok önemlidir. Farkındalık konusunda yapılan çalışmalara hep birlikte destek olmayız. Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’ndeki hizmetleri geliştirerek sürdürüyoruz. Hastanemizin teknik donanımını yeniledik. Yoğun bir taleple çalışıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından mecliste istifa nedeniyle boşalan iki ayrı komisyon üyeliği için seçim yapıldı. Oylamada Ulaşım Koordinasyon Komisyonu’na Eray Aydın, Engelliler Komisyonu’na ise Nurdan Boz oy birliğiyle seçildi.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.