Maltepe Belediyesi bin öğrenciye 5 bin TL’lik eğitim desteği verecek

Maltepe Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde bin öğrenciye 5 bin TL’lik eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, eğitim desteğinin tek bir seferlik 5 bin TL olduğunu ve ilkokul, ortaokul ile lise düzeyindeki öğrencilere verileceğini açıkladı.

Köymen, “Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın eşit ve nitelikli bir eğitim hakkına erişimini destekleyecek bir adımı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“ÜNİVERSİTELİ BURSUNU ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DUYURACAĞIZ”

Köymen, şunları söyledi:

“Bu destek, yalnızca ekonomik bir katkı değil; aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet mücadelesinin somut bir parçasıdır.

Bu bağlamda kreşlerimizin ve Cumhuriyet eğitim merkezilerimizin koşullarını iyileştiriyoruz. Ayrıca yine geçen sene ilk adımını attığımız Maltepe Genç Üniversiteli Bursu’nun duyurusunu da önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz.

Eğitim, yalnızca bireyin değil, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü araçtır. Biz de Maltepe’de, bu geleceği eşitlik temelinde birlikte kurmak istiyoruz.Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz.”

Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı “Okul Arkadaşım Maltepe” projesi kapsamında 1050 öğrenciye 5.000 TL tutarında tek seferlik eğitim desteği sağlamıştı.