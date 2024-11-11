Maltepe Belediyesi işçileri greve çıktı: Karar, belediye binasına asıldı

Maltepe Belediyesi'nde çalışan DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube üyesi işçiler, 5 ayı aşkın süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Grev kararı belediye binasına asıldı.

"SEFALET ÜCRETİNİ REDDEDİYORUZ"

Evrensel'in haberine göre; belediye binası önünde açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Ali Sönmez, Maltepe Belediyesi işçilerine Kartal Belediyesi sözleşmesinin aynısını teklif edildiğini söyleyerek, "Biz bunu reddediyoruz. Bugün kavgamız mücadelemiz başladı, bize dayatılan sefalet ücretini reddediyoruz. İstanbul işçileri için tasarlanmış bu toplu sözleşmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Kalabalık arasından bir işçinin "Başkan bize de Kartal'ın aynısını yaparlarsa?" sorusu üzerine Sönmez, "Nasıl bu toplu sözleşme taslağını hep beraber hazırladıysak hep beraber taleplerimiz için devam edeceğiz. Hep birlikte karar aldık sonuna kadar da devam edeceğiz" diye konuştu.

“BU İŞ YERİNDE GREV VAR”

Belediye binası önünde yapılan açıklamada sendika yöneticileri masadan işçilerin değil SODEMSEN'in kalktığını işçileri sefalete mahkum etmeye çalıştıklarını söyledi.

Maltepe Belediyesi işçilerinin örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında haziran ayından beri süren TİS görüşmelerinde işçilerin günlük 1950 lira brüt ücret taleplerine karşı SODEMSEN’in son teklifi 1430 lira oldu.

Bu teklifin ardından işçiler belediye binasına, “Bu iş yerinde grev var” yazılı pankart astı. Gün boyunca görüşmelerin devam ettiği belediye binası önünden ayrılmayan işçiler, gece yarısı belediye binasının önündeydi. İşçiler, “Maltepe işçisi direnişin simgesi”, “Direne direne kazanacağız” sloganı attı.