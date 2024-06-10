Maltepe Belediyesi "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi"ni imzaladı

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadın Adayları Destekleme Derneği yönetimiyle bir araya gelerek "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi"ni imzaladı. Köymen, "Belediye bünyesinde ve hizmetlerinde kadınlara yönelik temel hakları gözetmeyi, uygulamayı ve korumayı amaçlayacağız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanı Yeşim Yankılıç, Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka.Der) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ve Ka.Der yönetimiyle bir araya geldi.

Köymen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Ka.Der’in öncülüğünde oluşturulan 13 maddelik “Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi”ni imzaladı.

Başkan Köymen, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Belediye bünyesinde ve hizmetlerinde kadınlara yönelik temel hakları gözetmeyi, uygulamayı ve korumayı amaçlıyor ve bunu görev addederek “Kadın Dostu Kent“ olmayı taahhüt ediyorum” dedi.

"EŞİT VE KAPSAYICI BELEDİYECİLİK"

Ka.Der’den yapılan açıklamada ise, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda İstanbul’da Maltepe Belediyesi Başkanı olarak seçilen Esin Köymen’i makamında ziyaret ederek yeni görevi için tebriklerimizi ilettik. Ka.Der olarak Esin Köymen ile “Kadın Dostu Kent” Taahhütnamemizi imzaladık. Eşit ve kapsayıcı belediyecilik anlayışını taahhüt eden belediyemize görevlerinde başarılar diliyoruz. Önümüzdeki süreçte stratejik planlamalarında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarını gerçekleştirmelerini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

“BELEDİYE BÜTÇESİNDE “TOPLUMSAL CİNSİYET DUYARLILIĞI”

Bazı maddeleri önceki dönemlerde uygulanan 13 maddelik taahhütname, Belediye Meclisi’nde “Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu” kurmayı, belediyede “Kadın-Erkek Eşitlik Birimi” oluşturmayı, kadınlara yönelik temel hakları gözetmeyi, uygulamayı ve korumayı, kadın STK’leriyle kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı amaçlıyor.

Taahhütnamede belediye stratejik planının yerelde kadınların ihtiyaçlarına uygun ve katılımcı biçimde hazırlanması, yıllık olarak faaliyet raporlarında ve performans programlarında belediye hizmetlerinin ve yapılan harcamaların “Cinsiyete Duyarlı Veri” temelli ölçülmesi, etki temelli açıklanması ve dijital ortamda paylaşılması, “Yerel Eşitlik Eylem Planları”nın, yerel paydaşlarla (Yerel Kamu Kurumları, Üniversiteler, Kadın STK’lar, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Gündem 21, Kent Konseyleri) birlikte hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi, belediye bütçesinin “Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurularak hazırlanılması yer alıyor.

Taahhütname, kadın-erkek eşitliği konusunda bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi, belediye bünyesi ve faaliyetlerinde cinsiyetçi eğilim, ayrımcılık ve baskıyla mücadele etmeyi, belediye bünyesinde “Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi” kurmayı, ihtiyaca cevap verecek şekilde “Sığınak” açmayı, yatırımlar ve faaliyetleri kadınların yerel düzeyde ihtiyaçlarını veri temelli açıklayan biçimde yapmayı ve belediye hizmetlerini kadınların coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel erişimine uygun şekilde sunmayı hedefliyor.