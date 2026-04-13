Maltepe Belediyesi'nde rüşvet iddiası: 1,5 milyon TL'lik tutar "haksız işgal" cezası çıktı

İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinin "belediye yetkilileri rüşvet istedi" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, yürütülen inceleme sonucunda, iddia konusu 1,5 milyon TL’lik tutarın, kamu arazisinin izinsiz kullanımı nedeniyle kesilen resmi ceza olduğu belirlendi.

Maltepe Belediyesi, 3 Haziran 2025 tarihinde Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan söz konusu işletmeyle ilgili "belediye arsasının kaçak yapılaşma ile işgal edildiği" gerekçesiyle tutanak düzenledi. Ardından belediyenin kamu taşınmazlarının izinsiz kullanılması (haksız işgal) durumunda, işgalden doğan tazminat miktarını belirlemekle görevli Ecrimisil Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, işletmeye son 5 yıllık kullanım için 1 milyon 483 bin 942 TL ecrimisil bedeli çıkarıldı ve tebliğ edildi.

Devamla 8 Eylül 2025 tarihinde işletmeye gönderilen resmi yazıda, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporuna atıf yapılarak işgalin sürdürülemeyeceği belirtilip alanın tahliye edilmesi istendi.

MAHKEME BAŞVURUSU REDDEDİLDİ, RÜŞVET İDDİASIYLA YARGIYA BAŞVURDU

İşletme sahibi ise yıkım kararına karşı İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi oy birliğiyle reddetti. Üst mahkemeye yapılan başvuruda da karar değişmedi; mahkeme, önceki kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek talebi kesin olarak geri çevirdi.

Tüm bu resmi işlemlerin ardından işletmeci, 17 Ekim 2025 tarihinde belediye yetkililerinin kendisinden 1,5 milyon TL rüşvet istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ancak söz konusu iddianın, cezanın kesilmesinden yaklaşık üç ay sonra gündeme geldiği ve talep edildiği öne sürülen tutarın resmi cezadan daha yüksek olduğu görüldü.

"RÜŞVET DEĞİL RESMİ BORÇ"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, konuya ilişkin nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kesilen ecrimisil bedelinin kamu arazisinin işgali nedeniyle uygulanan standart bir idari işlem olduğunu ifade etti.

Köymen, "Rüşvet denilerek adli makamların yanıltıldığı meblağ, belediyeye ödenmesi gereken resmi borçtur. Bu, tamamen yasal bir işlemin çarpıtılmasıdır" dedi.

Kamusal alanlardaki işgallere karşı mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Köymen, geçmiş dönemden devralınan sorunların çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kamusal alanlardaki haksız işgallere müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.