Maltepe Belediyesi'nden kadınlara dijital destek

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, Habitat Derneği iş birliğiyle Esenkent Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara dijital beceriler kazandırmak amacıyla "teknoloji okuryazarlığı" eğitimi düzenledi.

Maltepe Belediyesi, kadınların dijital dünyaya aktif ve güvenli katılımını desteklemeye devam ediyor. Habitat Derneği iş birliğiyle Esenkent Kadın Danışma Merkezi’nde düzenlenen teknoloji okuryazarlığı eğitiminde, e-posta hesabı açma, sosyal medya kullanımı ve güvenli internet erişimi gibi temel konular, interaktif bir şekilde işlendi.

Katılımcı kadınlar, sosyal medya hesaplarını açarak uygulamalı deneyim kazanırken, bazıları ise ilk kez e-posta hesabı oluşturarak dijital iletişime ilk adımını attı.

Eğitim sayesinde kadınlar yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmadı aynı zamanda dijital dünyada daha bilinçli, özgüvenli ve aktif bireyler haline geldi.