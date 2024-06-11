Maltepe Belediyesi ‘Olası İstanbul Depremi ve Göç Konferansı’ düzenliyor

İstanbul'da Maltepe Belediyesi tarafından Olası İstanbul Depreminin Göç Senaryosu ve Yönetimi konferansı düzenleniyor.

Maltepe’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konferans 12 Haziran'da başlayacak.

Konferansın açılış konuşmasını Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen yapacak.

Konferansta, olası İstanbul depreminin çevresel zorunlu göç senaryosu ve yönetimi projesini Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz, 6 Şubat depremleri ışığında deprem sonrası olası göç hareketlerini Doç. Dr. Cemal Salman, olası İstanbul depremi ve kamusal hizmetlerin sürekliliğini Dr. Ayşecan Hazal Ak Yıldırım, İstanbul’da afet odaklı dönüşümünü Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun sunumlarıyla gerçekleştirilecek

Konferansın son bölümünde İstanbul’un deprem hazırlığında afet yönetiminde yerel yönetimlerin rolünü Doç. Dr. Sevim Budak anlatacak.

Seda Yurtcanlı Duymaz’la deprem, göç ve tahliye durum değerlendirmesi yapılacak olup İstanbul ve Maltepe’deki afet yönetimi konferansı 'değerlendirme-soru-tartışma' bölümüyle son bulacak.