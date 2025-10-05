Maltepe Belediyesi’nden 1000 üniversite öğrencisine aylık 3 bin TL burs desteği

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla 1000 üniversite öğrencisine aylık 3 bin TL burs desteği sağlanacağını duyurdu.

Köymen, “Bu katkılar yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda bir irade beyanıdır. Bizim irademiz; halkın olanı yine halka aktarmak, kamu kaynaklarını ranta değil toplumun ortak yararına yönlendirmektir” dedi.

Öğrenciler burs için başvurularını, 6 Ekim Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren universiteligencburs.maltepe.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Köymen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Maltepeliler,

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yüksek yaşam maliyetleri ve adaletsiz gelir dağılımı; eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştiriyor ve çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin önüne duvarlar örüyor.

Bu duvarları aşmak için önemli somut adımlar attık. ‘Okul Arkadaşım Maltepe’ çalışmamızla, geçtiğimiz yıl ve bu yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize eğitim desteği sağladık. Yine geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Maltepe Genç Üniversiteli Bursu’ ile üniversite öğrencilerimiz için ilk adımı attık. Bu yıl ise o adımı daha da büyütüyor, Süreyyapaşa Vakfı aracılığıyla 1000 öğrencimize aylık 3.000 TL burs desteği sağlayacağımızın müjdesini veriyoruz.

Sevgili Maltepeliler;

Bu katkılar yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda bir irade beyanıdır. Bizim irademiz; halkın olanı yine halka aktarmak, kamu kaynaklarını ranta değil toplumun ortak yararına yönlendirmektir.

Bu irade doğrultusunda; Süreyyapaşa Vakfı’nın gelirlerini, Süreyya İlmen Paşa’nın vasiyetine ve vakıf senedine uygun şekilde değerlendiriyor, eğitimde fırsat eşitliği için kullanıyoruz.

Sevgili Gençler;

Dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Eşit ve adil bir eğitim için mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayın, bu kent sizin hayallerinizle yükselecek.

Yolunuz açık, başarınız daim olsun!”