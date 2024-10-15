Maltepe Belediyesi’nden bin üniversiteliye aylık 1250 lira burs

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı ile birlikte ekim ayından itibaren bin öğrenciye bin 250 lira burs verecek.

Öğrenciler burstan 10 ay boyunca faydalanacak.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla, aracı şirketin icra yoluyla tahliyesini gerçekleştirdiğimiz bu vakıf mülkiyetlerinin gelirlerini doğrudan Süreyya Paşa Vakfı’na alarak bu gelirleri Maltepelilere hizmet için kullanacağımızı belirtmiştik. Bugün sizlerle vakfın da amacına uygun olarak bu gelirlerle yapacağımız ilk işi paylaşıyorum. Maltepe Belediyesi ve Süreyya Paşa Vakfı olarak, Ekim ayı itibarıyla 1000 öğrencimize, 10 ay boyunca aylık 1250 lira burs vereceğiz. Burs projemiz Maltepeli genç üniversitelilerimiz için bir ilk adım olup, ilerleyen yıllarda çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz” dedi.



Köymen sözlerini şöyle bitirdi:

“Kent hakkı, Maltepe halkı için çıktığımız yolculukta, Maltepelilerin hakkını korumak ve kaynaklarımızı Maltepeliler için kullanmak konusunda kararlıyız. Kendisi veya ailesi Maltepe’de yaşayan üniversite öğrencisi gençlerimizin burs başvurularını bekliyoruz.”

BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTELERİNDEN YAPILACAK

Maltepe’de ikamet eden öğrenciler, burs başvurularını belediyenin internet sitesi (www.maltepe.bel.tr), https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr/ adresi ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Burs başvuru koşulları ve istenilen belgelere ise https://universiteligencburs.maltepe.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.