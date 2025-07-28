Maltepe Belediyesi’nden Bursa’ya destek

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü arama-kurtarma biriminden 10 kişilik bir ekip, Bursa’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

Maltepe Belediyesi, son günlerde yaşanan ve birçok ili etkileyen orman yangınlarının söndürme çalışmalarına desteklerini sürdürüyor. Eskişehir Seyitgazi’den sonra şimdi de Bursa Harmancık’taki yangına müdahale eden ekipler, bölge halkının tahliyesi için de uğraş veriyor.

Bir tanker ve iki arama-kurtarma aracıyla bölgede olan ekipler, Harmancık ilçesinde üçüncü gününe giren yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler, bölgede çalışan sağlık, veterinerlik ve gönüllü kuruluşların da çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde hizmet veriyor.

“Bu zorlu süreci el ele vererek aşacağız”

Yangınlarla ve bölgedeki ekiplerin çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Belediye Başkanı Esin Köymen, “Geçmiş olsun Türkiye. Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'miz; bir tanker, iki arama kurtarma aracı ve 10 personel ile Bursa’da. Bursa ve Karabük’teki yangınlara karşı görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorlu süreci el ele vererek aşacağız” dedi.