Maltepe Belediyesi’nden kadınlar için sinema atölyesi

Maltepe Belediyesi, "Mahallenin Kadınları Sinema Yapıyor" başlığıyla özel bir sinema atölyesi başlattı.

6 ay sürecek bu ücretsiz programda kadınlar, senaryo yazımından yönetmenliğe, görüntü yönetiminden kurguya kadar sinemanın tüm aşamalarını öğrenecek ve sonunda kendi kısa filmlerini çekecek.

"Mahallenin Kadınları Sinema Yapıyor” atölyesi, "mahalle kültürünün dayanışmacı ruhundan beslenen bir kolektif üretim alanı yaratmayı" hedefliyor.

Kadınlar, "yaşadıkları çevreden, kendi deneyimlerinden, mücadelelerinden ve hayallerinden ilham alarak sinemanın diliyle" kendilerini ifade edecek. Proje ile kadınların sanatta, üretimde ve kamusal alanda daha fazla yer almasının önünü açılması ve birlikte öğrenerek güçlendikleri bir alanın sunulması hedefleniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maltepe Belediyesi olarak kadınların hayatın her alanında söz sahibi olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.Sinema, kadınların hem kendilerini hem de birbirlerini görme biçimini dönüştürebilecek güçlü bir araç. "Mahallenin Kadınları Sinema Yapıyor" atölyesiyle kadınların yaratıcı gücünü ve mahallelerimizin hikâyelerini hep birlikte beyaz perdeye taşıyoruz."