Maltepe Belediyesi’nden öğrencilere 5 bin TL eğitim desteği

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, "Okul Arkadaşım Maltepe" burs programı ile 5 bin TL tutarında eğitim desteği sağladı.

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdüriyor. Geçen yıl başlatılan "Okul Arkadaşım Maltepe" projesi bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında yeni eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki Maltepeli öğrencilere tek seferlik 5 bin lira eğitim desteği verildi.

"Tüm gençlerimizin daha adil eğitim alabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz"

Belediye Başkanı Esin Köymen, toplumcu belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliği için somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Fırsatların eşit olduğu aydınlık bir gelecek için gençlerimize destek olmak bizim için bir tercih değil sorumluluktur. Tüm gençlerimizin daha adil bir gelecekte eğitim alabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.