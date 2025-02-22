Maltepe'de 18 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul'da Berke Yüce isimli 18 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi Ayla Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Berke Yüce arkadaşlarıyla otomobil ile gezmeye çıktığı sırada husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı.

İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yüce ve arkadaşları otomobil ile ayrıldıktan sonra saldırganlar tarafından takip edildi.

Bir süre sonra saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı.

Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Berke Yüce Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.