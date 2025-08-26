Maltepe'de 30 Ağustos'ta "Ezgi'nin Günlüğü" konser verecek

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Ezgi’nin Günlüğü" konser verecek.

Maltepe Belediyesi, Zafer Bayramı öncesinde ilçe genelinde hazırlıklarını tamamlayarak, cadde ve sokakları Türk bayrakları ve afişlerle süsledi. Etkinlik programı da ilçedeki billboardlar aracılığıyla vatandaşlara duyuruldu.

Zafer Bayramı kutlamaları, Maltepe Belediyesi merkez binası önünden, meşaleli yürüyüşle başlayacak. Bando eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Alanda devam edecek etkinliklerde halk dansları gösterileri sahnelenecek ve Zafer Bayramı coşkusu hep birlikte yaşanacak.

Etkinliklerin finalinde ise saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak ücretsiz halk konserinde Ezgi’nin Günlüğü sahne alacak.