Maltepe'de 4 katlı apartta yangın

İstanbul Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartta kalan yaklaşık 15 kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerin yardımıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Yangın esnasında bazı apart sakinlerinin kedi ve köpeklerini de yanlarına alarak dışarı çıktıkları görüldü.