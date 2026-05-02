Maltepe'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Fındıklı Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Y.E. isimli kişiye ait olduğu tespit edilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Fındıklı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.
Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi'nde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliğinin Y.E. olduğunu belirlediği kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışmaların ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Soruşturma sürüyor.