Maltepe'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Maltepe'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Alperen B'nin (22) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, İdealtepe Başıbüyük bağlantı yolunda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Mahmut Alperen B. ile yanındaki L.V. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaralılardan Mahmut Alperen B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralı L.V. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada kaza anı, motosikletin arkasından gelen bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.