Maltepe'de bir AVM'de yangın
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir AVM'de yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı.
Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangından etkilenen olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.