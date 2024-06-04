Maltepe'de bulunan el bombası görünümlü cisim incelemeye alındı

Maltepe'de bir binanın deposunda bulunan el bombası görünümlü cisim polis ekiplerince incelemeye alındı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir binanın depo olarak kullanılan bölümünde bina sakinlerince el bombası görünümlü bir cisim bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.

El bombası görünümlü cismin kriminal incelemeye alınacağı öğrenildi.