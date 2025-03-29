Maltepe'de Espressolab'a polis koruması

İstanbul Maltepe'de Özgür Özel'in açıkladığı sayıya göre 2.2 milyon yurttaşın katıldığı mitingin sona ermesinin ardından dağılanlar, çevredeki Espressolab'e yönelik 'boykot, boykot' sloganları attı.

Başka bir tepki olmamasına rağmen polis, Espressolab kafesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yurttaşlar, mitinge geldikleri gibi ellerinde Türk bayraklarıyla, zaman zaman sloganlar atarak alandan uzaklaştı.

ÖZEL'DEN ESPRESSOLAB AÇIKLAMASI

Mitingde uzun bir konuşma yapan Özgür Özel, boykot ilan ettiğinden beri tartışılan Espressolab hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.

"Gençlerin bu firmayla sorunu var" diyen Özel, şirketin üniversite kampüslerindeki küçük kahve dükkanlarını satın alarak zincir oluşturduğunu ve pahalı kahve satmaya başladığını söyledi.

"ESPRESSOLAB YETKİLİLERİ, 'NE LAZIMSA ANLAŞALIM' DEDİLER"

Espressolab yetkililerinin kendisine ulaştığını belirten Özel, konuşmalarını şöyle anlattı:

"Televizyon falan olduğundan değil ama bağlantılarıyla ve imtiyazlarıyla her yeri ele geçirdiklerinden. Dün bana ulaştılar. 'Ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım dediler' Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, oradan çekilirse, öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler 'Biz bunları affettik Özgür abi' derse ol zaman gelirsin yanıma dedim."