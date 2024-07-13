Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Maltepe'de, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan olayda 3 kişi yaralandı.

Maltepe'de dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çınar Mahallesi Çınarlı Sokak'ta, iki grup arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.

Emniyet ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.