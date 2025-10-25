Maltepe'de istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı.

Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Ak Caddesi üzerindeki bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle açık otoparka doğru çöktü. Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, 2 aracın üzerine de moloz parçaları düştü, bir araç ise hasar aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, çökme yaşanan alan kapatılarak önlem alındı.

Zarar gören 3 araç vatandaşlar tarafından otoparktan alınırken, ekipler enkaz altında kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobil, molozların kaldırılmasının ardından buradan çekilecek.

Öte yandan duvarın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şiddetli bir şekilde yağan yağmurda istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine doğru yıkılması yer aldı.