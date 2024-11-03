Maltepe'de kayyum protestosu: "Her yer Esenyurt her yer direniş"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe İlçe Başkanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasını protesto etti.

Maltepe'deki protestoda, Esenyurt'a kayyum atanması kınandı.

Çevik kuvvetin barikat kurma çabasına rağmen devam eden eylemde "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Her yer Esenyurt her yer direniş" sloganı atıldı.

"HER YER ESENYURT HER YER DİRENİŞ"

Uygulamaya tepkiler devam ederken akşam saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda kayyum protestosu yaşandı.

CHP Maltepe İlçe Örgütü, gençlik ve kadınkolları ile Emek Partisi Maltepe İlçe Örgütü'nün katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Esenyurt her yer direniş", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" "Kayyum defol irademe dokunma" şeklinde sloganlar atıldı.

Çevik kuvvet polisi bir ara yürüyüşçülerin önüne barikat oluşturmaya çalıştı ancak eyleme devam eden partililer bir süre sonra dağıldı.