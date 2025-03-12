Maltepe'de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı

Maltepe'deki bir alışveriş merkezinin önünde kendilerini güvenlik görevlilerine şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin, alışveriş merkezinde taşıdıkları poşetten şüphelendiği 2 kişiyi güvenlik görevlilerine bildirdiği, görevliler ile dışarıya çıkardıkları şüpheliler arasında tartışma yaşandığı belirlendi.

Şüphelilerin bu sırada kendilerini şikayet eden kişiyi fark ettikleri, bıçakla saldırdıkları bu kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen A.M.V ile kavga sırasında elinde bıçak bulunan N.T.K polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T.K tutuklanırken, A.M.V adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.