Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Maltepe'de kamyonet ile minibüsün çarpışması nedeniyle 1 kişi hafif yaralandı.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde Kooperatif Caddesi ile Feyzullah Caddesi kesişiminde A.G'nin kullandığı 34 HF 9590 plakalı süt yüklü kamyonet ile M.T'nin kullandığı 34 RN 6886 plakalı minibüs çarpıştı.
Kaza nedeniyle kamyonet devrildi, minibüs ile park halindeki 34 LCN 101 plakalı başka bir minibüs hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan M.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.