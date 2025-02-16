Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
D-100 kara yolu Gülsuyu Kavşağı, Kartal istikametine seyir halindeki Nurhak K. idaresindeki 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil kaldırıldı.