Maltepe'de minibüs devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Maltepe'de bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Maltepe'de bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.