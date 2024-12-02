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Maltepe'de minibüs devrildi: 1 ölü 7 yaralı

Maltepe'de bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.12.2024 12:05
  • Giriş: 02.12.2024 12:05
  • Güncelleme: 02.12.2024 12:09
Kaynak: AA
Maltepe'de minibüs devrildi: 1 ölü 7 yaralı
Fotoğraf: DHA

Maltepe'de bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.

Araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Maltepe mevkisi trafiğe kapatıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

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