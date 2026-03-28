Maltepe'de minibüs yaya geçidinde yayaya çarptı: Yaya hayatını kaybetti

Maltepe’de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu (65)'na minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan Kasımoğlu hayatını kaybederken, minibüs şoförü 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (30) idaresindeki 34 M 2335 plakalı minibüs, Kadıköy istikametine seyir halindeyken yaya geçidi üzerinden karşıya geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu’na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kasımoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.Y. gözaltına alınarak Polis merkezine götürüldü. Sürücünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.