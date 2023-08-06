Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 10:34
  • Giriş: 06.08.2023 10:34
  • Güncelleme: 06.08.2023 10:37
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Maltepe'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yol kenarında yakılan hurda eşyalardaki alevler bitişikteki otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otluk alandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri hurda eşyaları yakan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol