Maltepe'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, D-100 kara yolundan geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyreden İbrahim A. idaresindeki 34 GCG 946 plakalı otomobil, Cevizli Köprüsü'nün altından yolun karşısına geçen yaşlı bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İbrahim A. polis ekiplerince gözaltına alınırken D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde yaşanan kısa süreli yoğunluğun ardından trafik akışı normale döndü.