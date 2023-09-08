Maltepe'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Maltepe'de bir otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fındıklı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile karşı yönden gelen yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Bayram Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin minibüse çarptığını belirterek "Otomobildeki sürücüyü çıkardık. Baygın ve konuşamıyordu. Durumu pek iyi değildi" dedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.