Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki ev taşıma ve nakliye firmasına ait minibüs ve asansörlü çekici kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iki aracın tamamını saran alevler, park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Ekipler, bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yanan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerinde boş benzin bidonu bulunması üzerine kundaklanma şüphesiyle çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.