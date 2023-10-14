Maltepe'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İdealtepe Mahallesi'nde birlikte alkol alan Yunus Y. ile bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Malik A, tabancayla Yunus Y'ye ateş etti.
Yaralanan Yunus Y. kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken yolda hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından kaçan Malik A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan polis ekipleri, Malik A'nın eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
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