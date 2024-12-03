Maltepe'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Maltepe'de, güçlendirme çalışması yapılan okulun inşaatında çalışan işçi silahla vurularak yaralandı.

Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde güçlendirme çalışması yapılan ortaokulun inşaatında çalışan işçi, gece henüz belirlenemeyen nedenle silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 2 mermi kovanı bulundu.

Emniyet güçlerinin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.