Maltepe'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Maltepe'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde seyir halindeki M.N.E. idaresindeki 34 TBF 01 plakalı taksi, Zuhal Caddesi kesişiminde karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GMG 639 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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