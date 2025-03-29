Maltepe'de tarihi miting: 2 milyondan fazla yurttaş demokrasi ve özgürlük için buluştu

Tek adam rejimine karşı ülke genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük ve tarihi bir mitingle devam etti.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile demokratik kitle örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirildi.

Özgür Özel, mitinge 2.2 milyon yurttaşın katıldığını açıkladı.

NELER YAŞANDI?

13.53 | ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

Kürsüye son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi. "Ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba" diyerek sözlerine başlayan Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız.

'EKREM İMAMOĞLU 4 KEZ KAZANDI'

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, marmaray istasyonlarında mitingler var. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokraisi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi.

Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik. Biz milletten aldığımız yetkiyi kimseyle didişmeden, kutuplaşmadan, o ağzı kötü, zihni kötü, her fırsatta hakaret yağdıranlara uymadan, AKP'nin, MHP'nin kıymetli ama hor gördüğü seçmenlerle ilişki kurduk. Hepimizin gözü önünde 'silkeleyin' talimatı verdi. CHP'li belediyeleri silkeleme hadsizliğine giriştiler.

'ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELLİ OLUR DEDİK'

Geçim yoksa seçim olur, erken seçimin adayı erken belli olur dedik. Birileri kötülüğe iyice karar vermiş. Seyyar giyotini Tayyip Bey ödüllendirerek bakan yardımcısı yapmıştı. Bakan yardımcılığı kendi deyimiyle siyasi bir pozisyondu. O seyyar giyotini İstanbul'da görevlendirdi ve ondan sonrasını hep birlikte yaşadık. Biz sinmek yerine büyük bir mücadele ilan ettik. Ön seçimi duyurduğumuz gün Ekrem Başkan'a yasak getirilmeye çalışıldı ve ondan sonra süreci iyice hızlandırdılar ki fakülte yönetiminin iptal etmeyeceğini anlayınca üniversite yönetimini topladılar. 19 Mart'ta Ekrem Başkanı gözaltına alıp 4 gün tuttular. İşte o bir kırılma anıydı. Ya bekledikleri gibi herkes evinde oturacaktı ya da dünyanın en korkak saldırısına karşı millet cesaret kazanacaktı. İstanbul Üniversitesi önüne çekilen barikatı yıktı attı. İstanbul Üniversitesi'nin öncü sesine ODTÜ'nün devrimci sesi eklendi. Tüm üniversiteler eklendi.

Bu süreçte her gece biz çoğaldıkça, daha kalabalık oldukça, Ankara ODTÜ'ye yürüdükçe mücadele büyüdü. 15 buçuk milyon kişi geldiler ve seçtiler. "Tek adama hayır, diktaya hayır, millet biziz, biz kazanacağız" dediler.

Tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştiriyoruz. Darbeciler hala iktidarda oldukları için şu an başımızda cunta pozisyonunda duruyorlar. Çeşitli cezalarla lisansları iptal edilmeye çalışılan Tele 1, Sözcü TV, Halk TV ile dayanışma içerisinde olacağız.

'ERDOĞAN'A TARİHİN EN BÜYÜK MEYDAN OKUMASINI YAPIYORUM'

Erdoğan'a tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum. Ekrem Başkan diyor ki yargılanmam TRT'den canlı yayın yapılsın. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar. Turp, Tayyip'in uydurduğu rezil palavralardır. Turpun en büyüğü sensin Erdoğan, sensin.

"MEHMET ŞİMŞEK BU DARBENİN PARÇASIDIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de eleşiren Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya'daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratlarıyla dayanaşacaklar."

Televizyon kanallarına da tepki göseteren Özgür Özel, kanal yöneticileri ile yaptığı konuşmayı, "Bugün sabah arayıp mitingi vermeye korkuyoruz, İletişlim Başkanlığı'ndan telefon alıyoruz korkuyoruz diyor" sözleriyle aktardı.

BOYKOTU BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI

Boykot listesinden bahseden Özgür Özel, yandaş kanallara reklam verenlerin ürünlerini kullanmayacaklarını açıkladı. Özel, "Hani nerede o NTV? Hava durumu veriyor. Saat 14.56, 15.00'te bunun firmalarını ilan edeceğim. Bu meydanı görmeyene gücünü göstereceğim. Son 4 dakika" diyerek NTV'ye süre verdi.

NTV VE DOĞUŞ GRUBU DA BOYKOT LİSTESİNDE

NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özgür Özel, "NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV'yi izlemiyoruz. NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu'nun araçlarını almayacağız. Doğuş Grubu Saray'dan korktukça yerin dibine gömülecek" dedi.

Maltepe'deki mitingi vermeyen Habertürk, Özgür Özel'in boykot açıklamasının ardından mitingi telefon bağlantısıyla aktarmaya başladı

"Medyayla bağlantılı olmayan boykotları bir tek Turizm Bakanı'nın şirketi ETS Tur'a yapıyoruz" diyen Özel, alandakilere "D&R'a gidiyor musunuz?" diye sordu.

ESPRESSOLAB AÇIKLAMASI

Özel daha sonra Espressolab'a da değindi. "Gençlerin bu firmayla sorunu var" diyen Özel, şirketin küçük kahve dükkanlarını satın alarak zincir oluşturduğunu ve pahalı kahve satmaya başladığını söyledi. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Televizyon falan olduğundan değil ama bağlantılarıyla ve imtiyazlarıyla her yeri ele geçirdiklerinden. Dün bana ulaştılar. “Ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım dediler” Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, oradan çekilirse, öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler biz bunları affettik Özgür abi derse ol zaman gelirsin yanıma dedim."

Erdoğan'a seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin tüm değerlerinin yarınları birlikte inşa etmesine katkı sağlayacağız. Erdoğan sıkışınca her türlü iftirayı attığı gibi şimdi de bize mandacı demiş. Birisi mandacı olacaksa o çoktandır belli. Sen değil misin?

Hadi safları netleştirelim. Biz Meclis'i savunanlarız. Sizin yolunuz Meclis'i 33 yıl kapatanların yoludur. Sizin yolunuz 'Damat Ferit'lerin yoludur. Sen 6. Filo'ya secde edenlerin safındasın. Biz 6. Filo'yu denize döken Deniz Gezmiş'lerin arkadaşlarıyız.

'ÖZDAĞ'I VE DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKIN'

Yarından itibaren erken seçim talabiyle imzaları toplayacağız. Bu iktidarı alaşağı edeceğiz. Bizim hayal ettiğimiz Türkiye'de cumhurbaşkanı adayları hapiste olmayacak. Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakın. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ'ı derhal serbest bırakın.Bizim demokrasi anlayışımızda iki yüzlülük olmayacak. Sadece 'Seni başkan yaptırmayacağız' dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın.

Özgür Özel: "Yarın Ekrem Başkan’ın köyünden başlayarak, bir büyük imza kampanyasını hep birlikte başlatıyoruz. Yarından itibaren kapı kapı gezeceğiz, Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için imzaları toplayacağız"https://t.co/pFvaBM5Ney pic.twitter.com/3OZFdzm5tO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 29, 2025

Herkesin sözünü söyleyebilmesi için bugün bu meydanda rengarengiz. Gökkuşağı farklı renklerin yanyana durduğu ve birbirine karışmadığı ama doğru bir yerde en güzel rengi verdiği doğa olayıdır. Bugün Maltepe Meydanı gökkuşağı gibi çok kültürlüdür, çok partilidir. Bu meydan bu ülkenin umududur, yarınlarıdır. 'Tek adam'ın korkusudur. Bu meydan kayyuma, tutuklamaya, gözaltıya, işkenceye, kötü muamaleye, açlığa, yoksulluğa hep beraber isyan etmezse o zaman kötülük kazanır. Ama bu meydan bugünkü gibi durdukça, milyonlar oldukça, korkmadıkça, yılmadıkça and olsun ki biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız.

Bu meydandaki tüm görüşlerin, tüm yapıların, tüm partilerin, tüm mezhepleri, tüm inançları, tüm etnik kökenleri gökkuşağına duyduğumuz saygıyla Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine bağlılığımızla yarına olan inancımızla yürekten selamlıyorum. Yarın içeriye koydukları öğrenci, siyasetçilerle bayramlaşacağım. İçeride hepimiz adına yatanlara selam olsun."

Özel, mitinge katılan yurttaşlarla Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığımı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum."

Özel:



"Bu diktatöre başkaldırdığı için, hücrelerinde ayrı ayrı yatan bütün yiğitlere, aslanlara selam olsun. Ekrem Başkan'a selam olsun"https://t.co/pFvaBM5Ney pic.twitter.com/Ay2HZywxk4 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 29, 2025

13.35 | ÖZGÜR ÇELİK KONUŞTU

Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım meselesi. Gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençleri anlamayan bir kişi ise iktidarda kalmak için sürekli ayrıştırmak zorunda. Gençler kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Herkesten çok bu yüzden gençlerin sesi çıkıyor. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum. Gençler Erdoğan'a 'Vatandaşın iradesine el uzatma' diyorlar. Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Her şeyi kendi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor."

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU KENDİ SESİNDEN DİNLETİLDİ

Özgür Çelik'in konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, yapay zeka ile kendi sesinden dinletildi. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil, gurur duyuyorum. Devletin birçok kurumu tarafından 6 yılda 1300 defa incelenmiş ve hepsinden aklanmış bir belediyenin yöneticisiyim. Kalbim, ruhum sizinle. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönem yaşayacağız. Mertlik ile namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız.

'MİLLET BÜTÜN İKTİDARLARDAN BÜYÜKTÜR'

Dün olduğu gibi bugün de sizi utandırmayacağım. Hiç korkmuyorum çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Millet zalimin karşısında birleşmiştir. Millet vicdanda, adalette, ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. İstedikleri kadar bizi hapse atsınlar. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım. Yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

13.20 | MANSUR YAVAŞ KÜRSÜDE

Daha sonra kürsüye ABB Başkanı Mansur Yavaş geldi. Sözlerine "Cumhuriyetin başkentinden size selam getirdim" diyerek başlayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bizler farklı düşünebiliriz ama vatan sevgisinde biriz. Bir tarafımız sol, bir tarafımız halktan yana milliyetçi, bir tarafımız demokrat, adaletten yana. Biz bu toprağın hamuruyuz ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Vicdanlar sızlıyor, hukukun gözü artık bağlı değil, gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Bir belediye başkanı değil, umut cezalandırılıyor. Bu bir kişinin değil halkın davası. Biz susmayacağız. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir.

'GENÇLERE ZARAR GELMEMELİ'

Ekrem Başkan'a yapılanın ardından ilk olarak gençler sokağa çıktı. Bizim dönemimizde de yapay ayrımlar vardı. Gençlerimizde bayrağımız ve Atatürk etrafında tam bir bütünlük var. Bunun kıymetini hepimizin bilmesi gerekir. Bu memlekete iyilik yapmadınız. Buradaki insanlar tüm bunlara 'yeter' demek için toplandı. Haksızlık karşısında insan olmanın fıtratını yerine getiren bu gençlere zarar gelmemeli. Bu milletin gençleri korkuyu değil cesareti Atatürk'ten öğrendi. Bugün o gençler tutuklanıyor."

"BU MEMLEKETİ BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Bir çağrı yaptığını belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık ülke bir kişinin değil 85 milyonun olmalıdır. Bu ülke 'Benden değilsen düşmanın yanındasın' diyenlere değil 'Sen yoksan bir eksiğiz' diyenlere ait olmalıdır. CHP olarak, tüm muhalefet olarak bu sandık gelecek. Bu saatten sonra kendine muhalif diyen kimse 'armudun sapı üzümün çöpü' diyerek ayrılmamalıdır. Ya hep beraber kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz. Bu memleketi birlikte ayağa kaldıracağız."

Mansur Yavaş konuşmasını, "Başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm tutuklu seçilmiş siyasetçilerin gençlerle birlikte serbest kalmaları gerektiğini haykırıyoruz. Bu güzel ülke için birlikte mücadele edeceğiz ve sonuçta her şey çok güzel olacak" diyerek tamamladı.

13.00 | İLK KONUŞAN DİLEK İMAMOĞLU

Kürsüye gelen ilk isim Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oldu. Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimize cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz bir aileyiz. Haksızlığa karşı durmanın partisi yoktur, bu bir vicdan meselesidir. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz. Bu ülkenin yolunda birlikte mücadele edeceğiz."

Dilek İmamoğlu'nun ardından kürsüye gelen Ekem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ise "Her şey çok güzel olacak" dedi.

11:50 | TTB: "SARAYIN HEKİMİ OLMAYACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği de, "Sarayın hekimi olmayacağız" sloganlarıyla alana doğru ilerliyor.

11.30 | ALANA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Mitinge katılacağını açıklayan Barış ve Demokrasi Güçleri de bileşenleriyle birlikte alana ilerliyor.

Mitinge katılmak isteyen yurttaşlar, miting alanına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yapıyor.

SOL PARTİ DE ALANDA

Mitinge geniş katılım çağrısı yapan SOL Parti de alana doğru yürüyor.

Miting alanına ulaşmak isteyenler istasyonlarda büyük kalabalık oluşturdu. Kalabalık, Marmaray'ın İdealtepe, Süreyyapaşa ve Maltepe istasyonlarının peronlarından başlıyor.

Maltepe'deki miting alanına ulaşmak isteyen yurttaşlar Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluşturdu: "Hak, hukuk, adalet" sloganı yankılanıyorhttps://t.co/SqBSuf5GIU pic.twitter.com/nLSyCcnEjQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 29, 2025

CHP’nin Eyüp İskelesi’nden Maltepe’ye yolcu taşıyan tekneleri de seferlerine başladı.

Fotoğraf: BirGün

10:00 | HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Binlerce kişinin katılması beklenen miting için hazırlıklar tamamlandı.

07:00 | BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği ise miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.