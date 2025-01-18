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Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 18.01.2025 15:52
  • Giriş: 18.01.2025 15:52
  • Güncelleme: 18.01.2025 15:55
Kaynak: AA
Maltepe'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

İstanbul Maltepe'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 71 yaşındaki Emine Odabaşı, itfaiye görevlilerince daireden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Odabaşı, sağlık ekiplerince götürüldü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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